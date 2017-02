Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-06 / 14:19 *Sollers Consulting und Alfresco geben die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung bekannt, um ihre Zusammenarbeit formell zu bekräftigen. Die Vereinbarung umfasst Bereiche wie gemeinsame Anstrengungen im Business Development, eine enge Zusammenarbeit im Marketing und Vertrieb sowie die Definition von Sollers als Integrator erster Wahl für BPM- und ECM-Lösungen in Europa.* Warschau (Polen), 6. Februar 2017: Sollers Consulting ist ein auf die Finanzbranche spezialisierter Technologieintegrator, der sowohl Beratungsdienstleistungen erbringt als auch die Implementierung von eigenen und Drittanbieter-Technologien realisiert. Alfresco ist führender Open-Source Anbieter von Enterprise Content Management (ECM) und Business Process Management (BPM) Lösungen. Beide Unternehmen kooperieren bereits seit 2011 und führen Projekte für Kunden wie Proama (Polen), Touring Assurances (Unternehmen der AXA Direct, Belgien) oder der Bulstrad Vienna Insurance Group (Rumänien) durch. Die Unternehmen werden weiterhin eng kooperieren und ihre gemeinsamen Anstrengungen im Marketing, Vertrieb und der Projektumsetzung intensivieren. Das vorrangige Ziel ist es, die Geschäfte der beiden Partner im europäischen Finanzsektor, dem Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit von Sollers, weiter auszubauen. Insbesondere in der CEE-Region, dem DACH-Raum, in Großbritannien sowie den Benelux-Staaten. _"Eine Partnerschaft mit dem britischen Technologieanbieter Alfresco ist für uns ein wichtiger Schritt, um die Ziele unserer internationalen Strategie zu erreichen."_, sagt Grzegorz Podlesny, Senior Manager bei Sollers Consulting, der die Aktivitäten in Großbritannien verantwortet. _"Nach einem erfolgreichem Eintritt in den deutschen Markt, ist es an der Zeit die vielversprechenden Märkte in Großbritannien und den USA anzugehen. Aktuell arbeiten wir für vier britische Kunden. Wir sind zudem in Gesprächen mit weiteren Versicherern aus dem UK-Markt, einschließlich des Londoner Markts."_ _"Sollers Consulting leistet durch seine außerordentlichen Erfahrungen im Finanzsektor und seiner Beratungskompetenz einen großen Beitrag für unsere Partnerschaft und schafft Mehrwert."_, sagt Robert Crissman, Vice President of Global Channel Sales bei Alfresco. _"Ein dynamisches Wachstum von Sollers Consulting im europäischen Markt schafft eine sehr optimistische Perspektive für die Entwicklung unseres gemeinsamen Geschäfts."_ *Über Alfresco:* Alfresco bietet modernes Enterprise Content Management (ECM) und Business Process Management (BPM), basierend auf offenen Standards. So können Unternehmen das Potenzial ihres geschäftskritischen Contents voll nutzen: Denn Alfresco gibt der IT die Kontrolle, die sie benötigt, und bietet gleichzeitig die Einfachheit, die sich Anwender wünschen. Auf der Basis der Open-Source-Technologie von Alfresco können global tätige Unternehmen effektiver zusammenarbeiten - und das sowohl mobil, innerhalb von Cloud- oder Hybrid-Umgebungen sowie on-premise. Alfresco setzt mit seinen Innovationen dort an, wo Content, Kollaboration und Geschäftsprozesse aufeinandertreffen. 11 Millionen Anwender arbeiten derzeit täglich mit Alfresco und managen dabei über sieben Milliarden Dokumente. Zu den Kunden von Alfresco zählen unter anderem: Amnesty International, Cisco, DAB Bank, FOX, NASA, PGA Tour und Sony Entertainment. Das 2005 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Maidenhead bei London, die US-Zentrale befindet sich in San Mateo. Weitere Informationen unter www.alfresco.de [1]. *Über Sollers Consulting: * Sollers Consulting ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf Beratung und Implementierungsdienstleistungen im Finanzsektor spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 von Experten der operativen Beratung und IT in Warschau gegründet. Die Firma kooperiert mit einer Reihe von Partnern auf der ganzen Welt, darunter Guidewire, Moody's Analytics, Microsoft, Oracle und TIA Technology. Sollers Consulting zeichnet sich durch die Fähigkeit aus Business-Knowhow mit der Expertise in neuen Technologien zu verbinden. Das Sollers Consulting-Team hat diverse Projekte für über 50 Finanzgruppen auf der ganzen Welt realisiert. Im Tagesgeschäft setzt das Unternehmen moderne Projektmanagementmethoden, wie die Agile-Methode, ein. Weitere Informationen unter: www.sollers.de [2]. *Kontakt:* Sollers Consulting Tobias Hildebrandt Markets & Media Support Associate Tel.: +49 221 96 26 05 03 tobias.hildebrandt@sollers.de [3] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Sollers Consulting GmbH Schlagwort(e): Versicherungen 2017-02-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 