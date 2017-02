Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will seinen designierten US-Amtskollegen Steven Mnuchin auf die Deregulierungspläne von Präsident Donald Trump ansprechen, der eine Lockerung der Vorschriften für den Finanzsektor plant.

Wenn der neue US-Finanzminister ernannt sei, werde Schäuble mit diesem "in Kontakt treten und auch zu dem Thema natürlich das Gespräch suchen", kündigte Finanzministeriumssprecher Jürg Weißgerber an. Bei einer Pressekonferenz in Berlin wollte er allerdings keine konkrete Position zu Trumps Vorhaben beziehen. "Es sind jetzt erst einmal Ankündigungen beziehungsweise Prüfaufträge des Präsidenten, die kommentieren wir jetzt und hier heute nicht", sagte er. "Wenn wir konkrete Änderungsvorschläge sehen, dann werden wir uns damit beschäftigen."

Regierungssprecher Steffen Seibert betonte aber, aus deutscher Sicht "bleibt es dabei, dass ein wichtiger Teil von G20 Kooperation in internationalen Finanz- und Steuerfragen ist". Dies werde die Bundesregierung weiter verfolgen und mit ihren Argumenten für eine gute multilaterale Zusammenarbeit dafür werben.

Deutschlands Privatbanken hatten zuvor Kritik an Trumps Plänen zur Deregulierung des US-Bankensektors geübt. "Wertvolle Errungenschaften, insbesondere auf international vereinheitlichter Basis, sollten nicht einfach über den Haufen geworfen werden. Eine 'competition of laxity' in der Regulierung hilft niemandem", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, Michael Kemmer.

Trump will unter anderem den 2010 verabschiedeten Dodd-Frank-Act zur Regulierung der Finanzbranche auf den Prüfstand stellen, mit dem auch Beschlüsse der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) nach der Finanzkrise umgesetzt werden.

(Mitarbeit: Hans Bentzien)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2017 08:24 ET (13:24 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.