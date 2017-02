FMW-Redaktion

Bekanntlich hat mit der Deutsche See GmbH der erste (Firmen)Großkunde Klage gegen Volkswagen eingereicht. Wir veröffentlichen hier den gesamten Text der Pressemeldung (die uns am 05.02. von der Deutsche See GmbH zugemailt wurde), weil darin interessante Informationen enthalten sind, die sich in den Agenturmeldungen nicht finden:

Die Deutsche See GmbH hat als erster Großkunde Klage gegen die Volkswagen AG eingereicht

Das Unternehmen ist tief enttäuscht über die nicht eingehaltenen Vereinbarungen von Seiten der Volkswagen AG und hat am 3. Februar 2017 Klage wegen arglistiger Täuschung eingereicht

Bremerhaven, 5.2.2017 - Deutsche See GmbH mit Sitz in Bremerhaven hat als erster Großkunde (Flottenkunde, knapp 500 Fahrzeuge betroffen) am 3. Februar 2017 eine Klage nach Anfechtung sämtlicher Verträge, gestützt auf § 123 BGB ("arglistige Täuschung"), beim zuständigen Landgericht Braunschweig eingereicht. Das Unternehmen, das als Einzelkläger auftritt, hatte zuvor vergeblich versucht, sich mit VW auf einen gemeinsamen Weg zu verständigen. Deutsche See ist die Partnerschaft mit VW nur eingegangen, weil VW das umweltfreundlichste, nachhaltigste Mobilitätskonzept versprochen hat.

Deutsche See bekam 2010 den Nachhaltigkeitspreis verliehen, denn der Geschäftsführung des Unternehmens ist die Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfung des Unternehmens sehr wichtig. In den Jahren 2009/2010 hatte Deutsche See den Entschluss gefasst, den gesamten Nutzfahrzeug- und PKW-Bereich auf eine ganzheitliche, schadstoffarme sowie elektroangetriebene Flotte umzustellen. Nach mehreren Gesprächen hierüber hatte der Volkswagenkonzern Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...