- Batterie-elektrisch angetriebener Ford Focus schafft jetzt bis zu 225 Kilometer*



- DC-Schnell-Ladezeit von rund 30 Minuten für bis zu 80 Prozent Batteriekapazität an einer DC-Schnell-Ladestation mit mindesten 50 kW Leistung



- Umfangreiche Serienausstattung mit sprachgesteuertem Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3, Klimaautomatik, Navigationssystem und 17-Zoll-Leichtmetallrädern



- Unveränderter Preis: Der neue Ford Focus Electric kostet weiterhin ab 34.900 Euro



Mit noch größerer Reichweite von jetzt bis zu 225 Kilometern* und einer Schnell-Ladefunktion, dank der bis zu 80 Prozent der maximalen Batteriekapazität nach nur circa 30 Minuten wieder zur Verfügung stehen, startet der neue Ford Focus Electric in eine abgasfreie Zukunft. Der im Werk Saarlouis/Saarland produzierte Stromer besitzt auch weiterhin einen 107 kW (145 PS) starken E-Motor, der den agilen Fronttriebler in 11,4 Sekunden von Null auf 100 km/h beschleunigt. Inklusive Mehrwertsteuer ist der batterie-elektrisch betriebene Ford Focus bereits ab 34.900 Euro erhältlich und kostet damit genauso viel wie der Vorgänger.



Staatlicher Umweltbonus für Elektrofahrzeuge



Beim Neuerwerb des Ford Focus Electric profitiert der Käufer von maximal 4.000 Euro Umweltbonus: Zum einen unterstützt der Staat den Kauf von Elektrofahrzeugen mit einer 2.000 Euro-Kaufprämie. Und zum anderen steuert die gleiche Summe - also ebenfalls 2.000 Euro - Ford bei. Der Bonus kann seit dem 2. Juli 2016 beantragt werden. Hierzu muss ein Online-Formular auf der Website des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ausgefüllt werden. Dabei hilft der teilnehmende Ford-Partner gerne.



Lithium-Ionen-Hochvolt-Batterie mit 33,5 kWh Speicherkapazität



Zu den technischen Besonderheiten des neuen Ford Focus Electric gehört die Lithium-Ionen-Hochvolt-Batterie. Sie wartet nun mit einer von 23 auf 33,5 kWh deutlich gestiegenen Speicherkapazität auf und wird weiterhin flüssigkeitsgekühlt und -beheizt. Dies reduziert gleichermaßen den Energieverlust und die Wärmeentwicklung des Elektromotors. Das Ergebnis ist besondere Langlebigkeit und hohe Effizienz. Ford gewährt für den Ford Focus Electric fünf Jahre Neuwagengarantie inklusive Traktionsbatterie und Hochvoltsystem.



Erfreulich für den Kunden: Die Reichweite des Fünfsitzers steigt pro Batterieladung von bis zu 160 Kilometer um mehr als 40 Prozent auf bis zu 225 Kilometer - für die täglichen Fahrgewohnheiten normaler Nutzer dürfte dies mehr als ausreichend sein.



Serienmäßige DC-Schnell-Ladefunktion



Der neue Ford Focus Electric verfügt serienmäßig über eine DC (=Gleichstrom)-Schnell-Ladefunktion:



- Die CCS-Combined Charging System-Schnittstelle des Autos ermöglicht es, die Fahrzeugbatterie an entsprechenden DC-Schnell-Ladestationen mit mindestens 50 kW Leistung in rund 30 Minuten wieder bis zu 80 Prozent aufzuladen.



- Wird der Ford Focus Electric mittels des fahrzeugeigenen Ladezubehörs an eine stationäre Ladebox mit 32 Ampere angeschlossen, steht die komplette Reichweite nach rund fünf Stunden wieder zur Verfügung.



- An der mit zehn Ampere abgesicherten 230-Volt-Heimsteckdose mit Wechselstrom (AC) dauert der vollständige Ladeprozess rund 16 Stunden. Über eine 16-A-Ladebox kann der Prozess auf zirka zehn Stunden verkürzt werden.



Ford Focus Electric kombiniert Fahrspaß mit CO2-neutraler Mobilität



Seine besondere Energie-Effizienz vereint das Null-CO2-Emissions-Fahrzeug1 von Ford mit der für diese Baureihe charakteristischen Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit. Zugleich bereitet der Stromer echten Fahrspaß. So übernimmt der Ford Focus Electric zum Beispiel die elektrische Servolenkung, die dynamischen Fahreigenschaften und das direkte Bremsgefühl von seinen betont sportlich ausgelegten Schwestermodellen mit Verbrennungsmotoren. Damit gilt für die stromgetriebene Variante: Sie ist ein agiles Fahrerauto. Dies trifft auch auf das Temperament zu. Der mit einem Single-Speed-Getriebe gekoppelte Traktions-Elektromotor spricht ebenso unmittelbar wie sanft auf Beschleunigungswünsche an. In der Höchstgeschwindigkeit erreicht der Ford Focus Electric bis zu 137 km/h.



Ein breites Angebot an serienmäßigen Sicherheits- und Schutzsystemen zählt ebenfalls zu den Kennzeichen des neuen Ford Focus Electric. Es umfasst sechs Airbags ebenso wie das schlüssellose Ford KeyFree-System mit Ford Power-Startfunktion, eine Rückfahrkamera und den beispielhaften serienmäßigen Türkantenschutz. Hinzu kommen hochmoderne Fahrer-Assistenzsysteme.



Während der Fahrt werden die Batterien des Ford Focus Electric durch das serienmäßige regenerative Bremssystem aufgeladen. Das bedeutet: Der Antriebsstrang des Fahrzeugs nutzt durchschnittlich 95 Prozent der kinetischen Energie, die beim Bremsen freigesetzt wird, und führt diese Energie in Form von elektrischem Strom in die Akkus zurück. Diese Rekuperation verlängert einerseits die Reichweite des Ford Focus Electric und reduziert andererseits den Verschleiß von Bremsscheiben und -belägen.



Ein weiteres Highlight des neuen Ford Focus Electric ist das Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen. Es zeichnet sich durch eine erweiterte Sprachsteuerung und einen kapazitiven Touchscreen mit einer Bildschirm-Diagonale von 20,3 Zentimetern aus. Über die AppLink-Funktion können Smartphones mit Android Auto- oder Apple CarPlay-Schnittstelle eingebunden werden. Die Zwei-Zonen-Klimaautomatik mit automatischer Temperaturkontrolle lässt sich für die Fahrer- und Beifahrerseite getrennt regeln.



Optische Akzente setzt der Ford Focus Electric mit einem eigenständigen Frontgrill, 17 Zoll großen Leichtmetallrädern im speziellen 15-Speichen-Design und LED-Rückleuchten.



* Verbrauchs- und Emissionswerte des Ford Focus Electric in l/100 km (kombiniert): 16,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen: 0,0 g/km. CO2-Effizienzklasse: A+.



1) Keine CO2-Emissionen im Fahrbetrieb. Die angegebenen Verbrauchswerte an elektrischer Energie sowie die im Elektrobetrieb erzielbare Reichweite wurden nach den technischen Vorgaben und Spezifikationen der Europäischen Richtlinie EC 715/2007 und 692/2008 in den aktuell gültigen Fassungen ermittelt und entsprechen den neuesten Regeln gemäß UN-ECE 101. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von der Fahrzeugnutzung und den Umgebungsbedingungen. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.



Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.



