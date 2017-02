Unicredit startet die größte Kapitalerhöhung der italienischen Geschichte. Die Bank will den hohen Verlust für das vergangene Jahr ausgleichen, der ein großes Loch in die Bilanz reißt.

Die italienische Großbank UniCredit hat mit der größten Kapitalerhöhung in der Geschichte des Landes begonnen. Feste Zusagen, bei dem 13 Milliarden Euro schweren Vorhaben mitzuziehen, hat die Bank zwar noch von keinem ihrer Großaktionäre. UniCredit-Chef Jean-Pierre Mustier muss sich aber keine Sorgen machen, die neuen Aktien loszuschlagen. Die beteiligten Banken haben die Emission garantiert, sie würden also übrig bleibende Papiere in die eigenen Bücher nehmen. Die Kapitalerhöhung ist die größte in Europa seit 2010. Der Investmentbanker Mustier will die kapitalschwache Bank damit wieder auf ein solides finanzielles Fundament stellen.

Die Aktien der Mutter von HypoVereinsbank und Bank Austria gaben am Montag nur 3,4 Prozent auf 12,66 Euro nach, obwohl die neuen Papiere zu je 8,09 Euro ausgegeben werden. Die ebenfalls ...

