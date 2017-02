BERLIN (Dow Jones)--Die SPD hat in einer Umfrage erstmals seit vielen Jahren die Union überholt. In einer am Montag veröffentlichten Insa-Umfrage für die Bild-Zeitung kommen die Sozialdemokraten auf 31 Prozent der Stimmen (plus 4 Punkte). CDU und CSU hingegen müssen 3 Punkte auf 30 Prozent abgeben.

Die Linke legt in der Umfrage 1 Punkt auf 10 Prozent zu. Die Grünen hingegen müssen demnach langsam um den Einzug ins Parlament bangen. Sie verlieren 2 Punkte auf 7 Prozent. Die FDP kommt Insa zufolge unverändert auf 6 Prozent, die AfD unverändert auf 12 Prozent.

Für die Umfrage wurden den Angaben zufolge zwischen dem 3. und 6. Februar 2.042 Bürger befragt.

Man muss in den Archiven sehr lange zurückblättern, um einen ähnlichen Punktestand zu finden. In einer Allensbach-Umfrage für die Frankfurter Allgemeine Zeitung landeten die Sozialdemokraten im August 2010 mit 32 Prozent 1 Punkt vor der Union.

