Letzten Freitag ist es dem Dow Jones gelungen sich wieder über der 20.000 Punkte-Marke zu positionieren. Am Freitag schloss er bei 20.071 Punkten, also knapp ein Prozent im Plus. Oswald Salcher von Flatex sieht nun aber keinen deutlichen Impuls, der den Dow Jones in die ein oder andere Richtung treiben würde. Erfahren Sie hier mehr dazu... Im Interview mit Moderator Marco Uome spricht Oswald Salcher außerdem über den DAX, Volkswagen und die amerikanischen Banken.