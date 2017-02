In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA ist die SPD an der Union vorbeigezogen. So kommt die SPD im INSA-Sonntagstrend auf 31 Prozent Zustimmung.

Die Union stürzt dagegen auf 30 Prozent ab. Zuletzt vor sechs Jahren hatten die Sozialdemokraten in Umfragen vor der Union gelegen. Damit steigt die SPD in nur zwei Wochen, seit der Nominierung des ehemaligen Eu-Parlamentspräsidenten Martin Schulz, um zehn Prozentpunkte, während die Union drei Punkte verliert. Die Linke legt einen Punkt zu und kommt auf zehn Prozent, die Grünen müssen zwei Punkte abgeben und erreichen nur noch sieben Prozent.

AfD (zwölf Prozent) und FDP (sechs Prozent) bleiben unverändert. Für die Umfrage wurden den Angaben des Meinungsforschungsinstituts zwischen dem 3. und 6. Februar 2.042 Bürger befragt.