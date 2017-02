In das unübersichtliche Feld der Derivate mag sich nicht jeder hineintrauen. Dort gibt es gefährliche Hebelpapiere, die innerhalb von Sekunden wertlos werden können und nur für hartgesottene Zocker geeignet sind. Aber darunter sind auch Varianten, die selbst für vorsichtige Anleger interessant sein können. Hierzu zähle ich Discount-Optionsscheine, welche sehr flexibel einsetzbar sind. Hier ist, was du darüber wissen musst.

So funktionieren Discount-Optionsscheine

Wesentlich bekannter als Discount-Optionsscheine sind ihre Verwandten, die Discount-Zertifikate, welche häufig von Finanzberatern empfohlen werden. Mit diesen kann man auf einen Index oder eine Aktie zu einem reduzierten Preis, also mit Discount, setzen. Eine Aktie, die an der Börse ...

