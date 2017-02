Zürich - Der DKSH-Konzern hat ein gutes Jahr hinter sich und beglückt nun die Aktionäre mit einer hohen Ausschüttung. Der abtretende, langjährige CEO erwartet von seinem Nachfolger, dass die Erfolgsgeschichte nahtlos weitergeht. An der Börse kommen die Nachrichten sehr gut an.

Jörg Wolle hat es allen noch einmal gezeigt. Der laut Firmenangaben "dienstälteste CEO unter den grössten gelisteten Firmen der Schweiz" setzte in seinem letzten vollständigen Dienstjahr als DKSH-Chef nochmals Bestmarken. Und dies sei ohne jeden Rückenwind gelungen, betonte er am Montag vor den Medien. Wolle tritt Ende März nach 18 Jahren an der Spitze des Unternehmens vom CEO-Posten zurück und übernimmt dann das Verwaltungsratspräsidium.

Geschäftsmodell nur schwer kopierbar

Der abtretende Firmenchef sieht im Geschäftsjahr 2016 zudem den Beleg dafür, dass der von ihm eingeschlagene Weg der richtige ist. "Es zeigt, dass es trotz schwieriger Märkte möglich ist, weiter zu wachsen", so sein Fazit. Das vertiefte Wissen der asiatischen Märkte, das DKSH anderen Firmen für ihre Expansionspläne zur Verfügung stellt, sei ein Alleinstellungsmerkmal und nur schwer kopierbar.

Der beste Beleg dafür sei im vergangenen Jahr gewesen, dass der Weltkonzern Procter & Gamble seinen Vertrieb für Hongkong an DKSH abgegeben habe - "obwohl ...

