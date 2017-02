Düsseldorf - Im Januar vergangenen Jahres startete der Philadelphia Gold/Silver Index eine dynamische Erholungsrally, die erst im Hochsommer 2016 in eine Konsolidierungsphase überging, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Hinsichtlich des Abschlusses der beschriebenen Verschnaufpause befinde sich das Aktienbarometer derzeit an einem interessanten Punkt.

Den vollständigen Artikel lesen ...