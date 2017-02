Von Barbara Kollmeyer

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem erneuten Sprung über die Marke von 20.000 Dow-Punkten fehlt es der Wall Street am Montag an weiteren Treibern. Zum Wochenschluss hatten euphorisch aufgenommene Arbeitsmarktdaten und Deregulierungsverordnungen von US-Präsident Donald Trump im Finanzsektor den Rückenwind zum erneuten Sprung über die Marke von 20.000 Punkten im Dow-Jones-Index geliefert. Doch zu Wochenbeginn mangelt es an Impulsen, zumal die Konjunkturagenda leer ist. Auch von Unternehmensseite kommt praktisch nichts. Händler sprechen davon, dass es dem US-Aktienmarkt nicht leicht fallen werde, den aktuellen Stand zu verteidigen. Der Aktienterminmarkt deutet aktuell auf einen knapp behaupteten Handelsstart am Kassamarkt hin.

Da weder Daten und wichtige Unternehmensbilanzen anstehen, könnte sich der Blick der Anleger wieder auf die Politik richten. Am Markt machen Spekulationen die Runde, Trump könnte Einzelheiten seines Fiskal- und Wirtschaftsplans vorlegen. "Vom Präsidenten wird verlangt, dass er seinen vorläufigen Budgetplan am ersten Montag im Februar dem Kongress vorlegt, allerdings kommt es manchmal dabei auch zu Verzögerungen", sagt Analyst Charalambos Pissouros von IronFX.

Trump ist Fluch und Segen zugleich

Jede noch so kleine Information könne Licht ins Dunkel werfen und die Absichten der Regierung über die Ausweitung der Ausgaben aufzeigen. Vorschläge zur deutlichen Ausgabensteigerung könnten Anlegern signalisieren, dass die Trump-Administration sich ihren Wahlversprechen nach massiven Ausgabensteigerungen und Steuersenkungen verpflichtet fühle. Damit reduziere sich zugleich die Unsicherheit über den fiskalpolitischen Kurs des Landes, heißt es im Handel.

Doch Trump ist schon lange kein unangefochtener Hoffnungsträger am Aktienmarkt mehr. Denn auch aus dem Kreise der Wirtschaft formiert sich immer stärkerer Widerstand gegen seine Abschottungspolitik. Eine Gruppe von rund 100 Firmenlenkern aus dem Technologiesektor, darunter von Schwergewichten wie Apple, Alphabet, Facebook und Microsoft, wenden sich offen gegen das Dekret über befristete Einreiseverbote für Bürger aus muslimisch geprägten Ländern. Zwar scheiterte Trump am Wochenende erneut vor einem US-Berufungsgericht, so dass die umstrittene Regelung weiter außer Kraft gesetzt bleibt, gleichwohl steht das Thema aber weiter auf der Agenda.

Der Dollar legt zum Wochenbeginn zu, der Euro fällt auf 1,0721 Dollar nach Wechselkursen um 1,0787. Am Devisenmarkt werde die Dollarschwäche nach den Daten vom Freitag, die eine schwache Lohnentwicklung zu Tage gefördert hatte, wieder ausgepreist. Letztlich stünden die Ampeln in Sachen Zinserhöhung in den USA auf grün, heißt es.

Die Verunsicherung über die erratische Politik von Trump beflügelt indes den Goldpreis. Die Feinunze klettert trotz Dollarstärke um 0,7 Prozent auf 1.228 Dollar. Analysten sprechen erneut von einer hohen Nachfrage nach börsengehandelten Goldfonds und entsprechenden Mittelzuflüssen. Dies wird als Zeichen der Absicherung gegen Inflation und politische Risiken gewertet.

Anders als Gold sinken die Erdölpreise leicht. US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigt sich um 0,3 Prozent auf 53,65 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent um 0,5 Prozent auf 56,54 Dollar. Steigende Förderaktivitäten in den USA schmälerten das Interesse der Investoren, heißt es. Die Anzahl der in den USA aktiven Ölförderanlagen steigt seit geraumer Zeit stetig an. Die von Trump heraufbeschworene Verunsicherung lässt Anleger neben Gold auch den vermeintlich sicheren Rentenhafen ansteuern. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fällt um 6 Basispunkte auf 2,42 Prozent.

Hasbro erfreut Anleger

Am Aktienmarkt steigen Hasbro vorbörslich gegen den Markttrend um 10,5 Prozent. Der Spielzeughersteller verbuchte Umsätze und Gewinne im vierten Quartal über Markterwartung. Nach Vorlage von Geschäftszahlen ermäßigen sich Tyson Foods um 1,7 Prozent. Der Lebensmittelhersteller sieht sich mit einer Vorladung der Börsenaufsicht wegen einer Investition konfrontiert. Nach dem Rücktritt des Tiffany-Vorstandsvorsitzenden Frederic Cumenal sucht der Luxus-Juwelier nun einen neuen Chef, der den seit einiger Zeit verzeichneten Umsatzrückgang wieder umkehren kann. Die Tiffany-Aktie verliert 3,1 Prozent.

