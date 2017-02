Erstmals seit März fragen vor allem Privatleute in Großbritannien wieder mehr Autos nach. Die Zahl der Neuzulassungen auf dem zweitgrößten Automarkt Europas steigt um drei Prozent auf rund 175.000 Fahrzeuge.

Der Automarkt in Großbritannien hat im Januar trotz der weiter bestehenden Unsicherheiten rund um den Brexit zugelegt. Erstmals seit März zog vor allem die Nachfrage von Privatleuten wieder an, wie der Branchenverband SMMT am Montag mitteilte. ...

