FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Vorstoß von Europas Bankenaufsehern alarmiert Deutschlands Kommunalpolitik: Bürgermeister und Landräte fürchten um ihren Einfluss in den Verwaltungsräten der Sparkassen. Denn die Auswahlkriterien für die Besetzung solcher Posten könnten verschärft werden. Seit Herbst nehmen die europäische Bankenaufsicht EBA und die Europäische Zentralbank (EZB) die Modalitäten unter die Lupe, derzeit läuft die Feinabstimmung.

"Wir brauchen auch in Zukunft die Erfahrung und den Sachverstand unserer Bürgermeister und Landräte in den Verwaltungsräten der Sparkassen", betonte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, in den "Ruhr Nachrichten" (Montag) - und forderte Rückendeckung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU)./ben/DP/stw

AXC0149 2017-02-06/15:44