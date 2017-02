Nach Monaten des Streits verkünden CDU und CSU, sie wollten tatsächlich zusammen eine Wiederwahl Kanzlerin Merkels erreichen. Doch die Union bleibt ideenlos, wie sie die Wähler noch einmal von sich überzeugen will.

Moment mal. Was haben die Unionsparteien bei ihrem Treffen gestern und heute in München vorangebracht? Was haben CDU und CSU an neuer Gemeinsamkeit und Schwung für die Bundestagswahl in gut sieben Monaten gefunden? Sie haben Angela Merkel als gemeinsame Kanzlerkandidatin ausgerufen, nachdem die CDU-Chefin auf das OK aus München Monat um Monat warten musste. CSU-Chef Horst Seehofer hatte diese Unterstützung mit Hinweis auf Meinungsverschiedenheiten in der Flüchtlingspolitik verzögert. Jetzt wurde die Zeit knapp für die Vorbereitungen zu einem gemeinsamen Wahlkampf.

Doch jenseits der Personalie Merkel ist alles weiter offen - und die Union in schlechter Verfassung. Die Obergrenze für Flüchtlinge, die Deutschland im Jahr aufnimmt: Das verlangt die CSU nach wie vor, sie macht immer noch davon abhängig, ob sie in eine mögliche neue Koalition im Bund eintritt. Die CDU weigert sich ebenso stetig, das sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Ein gemeinsames Wahlprogramm: Das wollen beide. Nur was drin steht, was sich die Bürger unter einer Unions-Regierung vorstellen sollen, ...

