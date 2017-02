Volljährige, die eine Ausbildung machen, können weiterhin Kindergeld bekommen. Das gilt auch während eines Praktikums. Ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf dürfte unter anderem angehende Tätowierer freuen.

Praktika werden inzwischen in allen Bereichen der Ausbildung angeboten: Von ersten Orientierungswochen während der Schule über Pflichtpraktika im Studium bis hin zur Abschlussarbeit im Betrieb sind zahlreiche Varianten denkbar. Manche Praktika sind vorgeschrieben - zum Beispiel als notwendige fachliche Voraussetzung oder Ergänzung der eigentlichen Ausbildung. Andere werden in Ausbildungs- und Studienordnungen empfohlen.

Da viele Praktika nur gering entlohnt werden, ist es für Familien interessant, ob für das erwachsene Kind trotzdem weiterhin Anspruch auf Kindergeld besteht. Wenn ein Praktikum weder vorgeschrieben wird noch empfohlen ist, orientiert sich die Familienkasse am Ausbildungscharakter. Es muss also ein Bezug zum Berufsziel bestehen. Dass dies nicht immer einfach nachzuweisen ist, zeigt ein Fall, den das Finanzgericht Düsseldorf jetzt zu beurteilen hatte.

Ein 22-Jähriger hatte sich vergeblich an einer Fachhochschule zur Aufnahmeprüfung im Studiengang Buchkunst/Grafik-Design beworben. Er beschloss, es an anderen Hochschulen zu versuchen und absolvierte währenddessen zwei Praktika in einem Tattoo-Studio. Diese dauerten insgesamt rund ein Jahr. Die Arbeit dort ...

