Der Bestsellerautor Daniel Kehlmann entlarvt in seinem neuen Stück "Heilig Abend" die staatliche Sicherheitsneurose in einer Zeit, in der terroristische Gefährder die westliche Welt in Schrecken versetzen.

Was ist ein Gefährder? Früher gab es dieses Wort nicht. Erst 2009 hat es das maskuline Substantiv in den Duden geschafft. Heute ist es aus dem amtlichen Sprachgerbrauch nicht mehr wegzudenken. Der Duden definiert den Gefährder als "eine Person, von der eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehen könnte".

Die Bundesregierung wird in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage im Deutschen Bundestag schon exakter: "Ein Gefährder ist eine Person, bei der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere solche im Sinne des § 100a der Strafprozessordnung (StPO), begehen wird."

Solch ein Mensch steht im Mittelpunkt des neuen Theaterstücks "Heilig Abend" des Bestsellerautors Daniel Kehlmann ("Die Vermessung der Welt"), das am Wiener Theater in der Josefstadt aufgeführt wird. Die linke Professorin Judith hat sich auf die Werke des französischen Schriftstellers und Politikers Frantz Fanon (1925-1961) spezialisiert.

Wie dem Autor des berühmten Oeuvres "Die Verdammten der Erde" wird auch der Hochschullehrerin von dem Verhörspezialisten Thomas (Bernhard Schir) die Verherrlichung von Gewalt vorgeworfen. Der Druck auf das Duo im Verhörraum, hinter dessen Wand sich ein halbes ...

