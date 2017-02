Liebe Trader,

die letzten drei Jahre über konsolidierte das Wertpapier von JP Morgen Chase & Co. tendenziell in einer ausgeprägten Ruhephase zwischen 50,00 sowie 72,72 US-Dollar auf der Oberseite seitwärts. Erst nach der Wahl des neuen US-Präsidenten Donald Trump setzte sich der Kurs über die Jahreshochs aus 2015 hinweg und vollzog eine steile Rally bis in den Bereich von 88,17 US-Dollar. Zwar flaute die Kursdynamik des Wertpapiers in den letzten Handelstagen 2016 merklich ab und führte zu einer Konsolidierung zurück auf 83,03 US-Dollar, jedoch greifen Innerhalb dieser Bullen erneut an und könnten bald für einen Test der Jahreshochs sorgen. Ein Ausbruch darüber würde sofortiges Kurspotential freisetzen können und erlaubt es bestens als Anleger an einem weiteren Kursschub der JP Morgen Chase-Aktie zu partizipieren. Darüber hinaus sollten Investmentbanken bald auch wieder von einer Lockerung des Eigenhandels profitieren können, wie es der designierte US-Finanzminister vorsieht.

Long-Chance:

Die Spekulation auf eine baldige Aufweichung der bisherigen Regeln für den Eigenhandel beflügelte bereits im Vorfeld das Wertpapier der JP Morgen Chase-Aktie - ein Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs bei 88,17 US-Dollar könnte im weiteren Verlauf Kurspotential bis rund 100,00 US-Dollar freisetzen. Genau auf diesen Anstieg können interessierte Anleger nun über ein kleines Long-Investment setzen und hierbei aus dem Stand heraus eine schöne Rendite erreichen. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte sich aber noch am gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 83,26 US-Dollar orientieren, darunter ist nämlich von einem Kursrückgang auf zunächst 80,00 US-Dollar, sowie im weiteren Verlauf 75,00 US-Dollar auszugehen. Der Anlagehorizont beträgt nur wenige Wochen und ist somit recht überschaubar - dennoch bleibt ein Investment tendenziell höheren Risiken ausgesetzt, als beispielshalber bei defensiven Werten.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 88,20 US-Dollar

Kursziel: 90,00 / 92,00 / 95,00 / 100,00 US-Dollar

Stopp: < 83,26 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 4,94 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



JP Morgan Chase & Co., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 87,18 US-Dollar; 15:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

