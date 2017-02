Der neue US-Präsident regiert per Dekret und kommuniziert am liebsten über Twitter. Ob der Nachrichtendienst hiervon profitieren kann wird sich am Donnerstag bei der Zahlenvorlage zeigen. Welche Zahlen die Anleger besonders im Blick haben sollten und wie die Derivateanleger auf die Seitwärtsbewegung des DAX reagieren verrät Volker Meinel im Gespräch mit Börse Stuttgart TV.