Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihre Anleihekäufe im Januar deutlich gesteigert. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) kauften sie Wertpapiere für insgesamt 85,036 Milliarden Euro. Im Dezember waren es 60,760 Milliarden gewesen und im November 85,427 Milliarden. Zielvolumen des Programms sind monatlich 80 Milliarden Euro.

Die Zentralbanken passen ihre Ankäufe der Liquidität der Märkte an, um allzu große Preisverzerrungen zu vermeiden. Im Dezember hatten die Zentralbanken ihre Käufe wegen der niedrigen Umsätze deutlich heruntergefahren.

Der Bestand an öffentlichen Anleihen nahm im Januar um 71,362 (Dezember: 55,032) Milliarden Euro zu, der Bestand an Unternehmensanleihen um 8,419 (4,042) Milliarden Euro und der Bestand an Covered Bonds um 4,733 (1,369) Milliarden Euro. Die Bestände an Kreditverbriefungen erhöhten sich um 0,522 (0,317) Milliarden Euro.

Die Gesamtbilanz der im Rahmen des Kaufprogramms erworbenen Wertpapiere beläuft sich auf 1,62 Billionen Euro. Das Programm läuft noch bis zum Jahresende; bis dahin dürfte die Summe auf 2,23 Billionen Euro klettern.

Die Restlaufzeit der angekauften Bundesanleihen sank auf 8,15 (8,16) Jahre.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2017 10:00 ET (15:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.