Facebook (WKN:A1JWVX) vermeldete in seinem jüngsten Quartalsbericht ein weiteres Mal monströse Wachstumszahlen und übertraf alle Erwartungen.



Folgende Erkenntnisse lassen sich aus den neusten Q4-Zahlen ziehen:

Die nackten Zahlen

Datenquelle: Facebooks Q4-Bericht. Tabelle vom Autor erstellt. YOY = YEAR OVER YEAR (im Vergleich zum Vorjahr).

Der Umsatz, der im vierten Quartal um 51 % zulegte, ließ den Anstieg der Kosten und Aufwendungen in Höhe von 29 % mickrig erscheinen und sorgte dafür, dass der Reingewinn vergangenes Quartal sogar noch schneller wuchs als der Umsatz. Der Jahresüberschuss stieg im Vergleich zum Vorjahr um 128 % - dies spiegelte sich gemäß allgemein anerkannten Grundsätze ordnungsmäßiger Rechnungslegung (GAAP) in einem ...

