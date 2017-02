Der Dax (DAX 30) hat am Montag an seine schwache Entwicklung in der vergangenen Woche angeknüpft. Starke Auftragsdaten aus der deutschen Industrie und gute Vorgaben der Überseebörsen beeindruckten die Anleger nicht. Statt dessen standen politische Themen im Fokus. Am Nachmittag büßte der deutsche Leitindex 1,02 Prozent auf 11 532,55 Punkte ein.

