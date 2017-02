Hannover - Mario Draghi muss heute Nachmittag vor dem Europäischen Parlament Rechenschaft ablegen, so die Analysten der Nord LB.Dabei werde er sehr wahrscheinlich nicht nur Lob ernten. Immerhin werde er die anziehende Preisentwicklung und Beschäftigung als Erfolg werten, die geldpolitischen Maßnahmen würden zu wirken scheinen. Freilich gebe es auch weiter eine Vielzahl von Problemen, die weiter zu den hohen Scherkräften in der Eurozone beitragen würden. So gebe es ein ausgesprochen divergentes Bild bei der Inflation. Während in Deutschland die Preisentwicklung im Januar mit 1,9% Y/Y schon dicht an der Zielvorgabe der Notenbank sei, "hangt" etwa Italien mit 0,7% Y/Y hinterher.

Den vollständigen Artikel lesen ...