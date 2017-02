Hannover - Schock für die Aktienmärkte: Mit den New England Patriots hat heute Morgen das Team aus der American Football Conference die Super Bowl gewonnen, was oftmals mit einem folgenden schwachen Aktienjahr einhergeht, so die Analysten der Nord LB.Hoffnung für die Aktienmärkte: Auch diese Regel passe natürlich nicht jedes Jahr! Ansonsten würden auch drei Wochen nach der Vereidigung Donald Trumps seine Äußerungen und Maßnahmen im Fokus bleiben. Die Marktteilnehmer würden sich weiter mit der Entscheidung winden, wie seine Konzepte langfristig zu bewerten seien. Auch wenn einige seiner wirtschaftspolitischen Vorhaben wie Steuersenkungen, Deregulierungen oder Rückholung von Auslandsvermögen durchaus positive konjunkturelle Impulse liefern könnten, würden einige seiner gesellschafts-, handelspolitischen Entscheidungen (Einreiseverbote, Importzölle, Mauerbau,?) gelinde gesagt umstritten bleiben.

