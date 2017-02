CINCINNATI, 6. Februar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Meridian Bioscience, Inc. (NASDAQ:VIVO) gab heute die Markteinführung von TruQuick, einer umfassenden Point-of-Care-Produktpalette von Schnelltests für die Diagnose von tropischen, Infektions-, Geschlechts-, Atemwegs- und gastrointestinalen sowie Krebs- und Herzerkrankungen bekannt. Diese Produktpalette ermöglicht es Meridian, sein Produktportfolio von hochwertigen Schnelltests für seine Geschäftstätigkeiten in der Asien-Pazifik-Region und in anderen Schwellenmärkten weltweit schnell auszubauen.

TruQuick ist ein chromatographisches Lateral-Flow-Immunoassay-Menü mit über 60 Produkten für den qualitativen Nachweis. Die TruQuick Schnelltests bieten Unterstützung bei der Diagnose infektiöser Erreger und anderer akuter Erkrankungen und liefert in 10 bis 20 Minuten sehr zuverlässige Ergebnisse. Meridian kennt die Anforderungen in Asien und anderen Schwellenmärkten für klinische Tests bezüglich Geschwindigkeit, Empfindlichkeit, Spezifität und Produktlinienbreite.

Lourdes Weltzien, Ph.D., President von Meridian Asia Pacific, merkte an: "Wir freuen uns sehr über die Markteinführung der neuen TruQuick Schnelltests auf dem schnell wachsenden Point-of-Care-Markt in der Asien-Pazifik-Region. Gemäß den regionalen Anforderungen und Zulassungsprioritäten wird Meridian seine neuen TruQuick Markenprodukte auch schnell in anderen Regionen der Welt einführen."

Richard L. Eberly, President, Chief Commercial Officer, ergänzte: "Die Ausdehnung unserer globalen Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkte weltweit war eine der zentralen Strategien, die Meridian in den letzten Jahren verfolgte. Meridian hat nach China, Singapur, Australien, Afrika und Südamerika expandiert. Das Produktportfolio für diese aufstrebenden Märkte wächst rasant. Wir freuen uns sehr, die Marke TruQuick mit den Point-of-Care-Produkten für Schnelltests in unsere Vertriebskanäle in diesen wichtigen Märkten aufzunehmen."

Über Meridian Bioscience, Inc.

Meridian ist ein vollintegriertes Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften, das eine breite Palette von innovativen diagnostischen Testkits, seltenen Reagenzien, biologischen Spezialwirkstoffen und Komponenten entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt. Unsere diagnostischen Tests verwenden eine Vielzahl von Verfahren und bieten Genauigkeit, Einfachheit und Schnelligkeit bei der frühzeitigen Diagnose und Behandlung von häufigen Erkrankungen, wie z. B. Infektionen und Bleivergiftungen. Die Diagnoseprodukte von Meridian werden außerhalb des menschlichen Körpers verwendet und erfordern nur wenige oder keine speziellen Geräte. Die Diagnoseprodukte des Unternehmens werden entwickelt, um das Wohlbefinden des Patienten zu verbessern und gleichzeitig die Gesamtkosten der Gesundheitspflege zu reduzieren. Meridian hat starke Marktstellungen in den Bereichen der gastrointestinalen Infektionen und Infektionen der oberen Atemwege sowie bei Tests, die die Bleikonzentration im Blut messen. Darüber hinaus bietet Meridian seltene Reagenzien, spezielle Biologika und Komponenten an, die von Biowissenschafts- und agro-biotechnologischen Organisationen in der Forschung und von Unternehmen als Komponenten bei der Herstellung von Diagnostika verwendet werden. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Technologien an Krankenhäuser, Referenzlaboratorien, Forschungszentren, Diagnostikhersteller und agro-biotechnologische Unternehmen in mehr als 70 Ländern weltweit. Die Aktien des Unternehmens werden an der NASDAQ Global Select Market gehandelt (Symbol: VIVO). Die Website von Meridian ist www.meridianbioscience.com (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.meridianbioscience.com&esheet=50874826&newsitemid=20140528006196&lan=en-US&anchor=www.meridianbioscience.com&index=1&md5=9d7530cd72c9cafcaeb68685906a1a9e).

KONTAKT:

Richard L. Eberly

President, Chief Commercial Officer

Meridian Bioscience, Inc.

Telefon: +1 513.271.3700

rick.eberly@meridianbioscience.com

