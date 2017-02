FMW-Redaktion

Kaum stellt man die Hälfte des Trump-Kabinetts durch Ex-Mitarbeiter wie Steve Mnuchin - schon überkommt den Platzhirschen des Investment Bankings, Goldman Sachs, der Zweifel an Donald Trump!

Noch vor wenigen Wochen waren die Goldmänner voll der Zuversicht über den wundersamen Trump: der werde die Steuern senken vor allem für Unternehmen, Regularien abschaffen und den großen Stimulus auspacken. Also erhöhte man seine Erwartungen für die Aktienmärkte, weil man ja unter Trump in der besten aller Aktien-Welten lebe.

Nun aber überkommt Goldman Sachs und damit gewissermaßen die Wall Street insgesamt ein leiser, aber doch lauter werdender Zweifel. Nach der Wahl, so Goldman Sachs Ende letzter Woche in einer Notiz an seine Kunden, wären bei Investoren, der Wirtschaft insgesamt und den Konsumenten die Erwartungen an die neue Administration die Zuversicht deutlich gestiegen. Aber nun stelle man fest, so Goldman, dass, anders als die Märkte erwartet hatten, nicht Steuersenkungen und andere "Zuckerl" für die Aktienmärkte für Trump im Vordergrund stünden, sondern eher Zölle und der Kampf gegen Immigration. Damit habe sich die Balance eher in Richtung Risiko für die Märkte verschoben.

Foto: Gage Skidmore https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Nun gebe es für die Zunahme der Risiken drei Anzeichen, so Goldman Sachs:

1. Der Kampf um Obamacare ...

