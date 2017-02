Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hilden (pta029/06.02.2017/16:35) - Die ÖKOWORLD AG gibt bekannt, dass sie

hinsichtlich ihrer im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market)

notierten Vorzugsaktien der Serie A einen Wechsel in das neue Segment für kleine

und mittlere Unternehmen (KMU-Segment) der Deutschen Börse, dem Nachfolgesegment

des Entry Standards, plant. Die Gesellschaft wird einen entsprechenden Antrag

bei der Deutschen Börse auf Einbeziehung stellen, voraussichtlich bereits zum

Start des neuen Segments am 1. März 2017.



Die Gesellschaft sieht das neue Segment als einen wichtigen Schritt, die

Aufmerksamkeit der Investoren wieder auf kleine und mittlere Unternehmen zu

lenken. Die Gesellschaft sieht sich dabei gut aufgestellt und hält daher auch im

Interesse ihrer bestehenden und künftigen Aktionäre einen Antrag auf Notierung

im KMU-Segment für zielführend.



(Ende)



Aussender: ÖKOWORLD AG

Adresse: Itterpark 1, 40724 Hilden

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Katrin Hammerich

Tel.: +49 2103 929-0

E-Mail: katrin.hammerich@oekoworld.com

Website: www.oekoworld.com



ISIN(s): DE0005408686 (Aktie)

Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr

in Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1486395300555



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 06, 2017 10:35 ET (15:35 GMT)