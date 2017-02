Hamburg (ots) -



Der JAHRESZEITEN VERLAG beruft eine neue Chefredaktion für seinen Zeitschriftenklassiker und Marktführer A&W Architektur & Wohnen: Ab dem 1. April wird Joern Kengelbach die Aufgabe übernehmen. Joern Kengelbach (43) ist beim JAHRESZEITEN VERLAG bereits seit dem vergangenen Jahr für das neue Luxusmagazin ROBB REPORT verantwortlich. Der studierte Architekt wird künftig beide Magazine führen.



Die aktuelle Redaktionsleiterin und stellvertretende Chefredakteurin von A&W Architektur & Wohnen, Gabriele Thiels, wird den Verlag auf eigenen Wunsch verlassen. Sie hatte das Magazin seit dem Ausscheiden von Chefredakteurin Barbara Friedrich geführt. "Wir danken Frau Thiels herzlich für ihr großes Engagement für A&W. Sie hat die Redaktion vorbildlich und mit sicherer Expertise geführt. A&W steht glänzend im Markt da", sagte Zeitschriftenvorstand Ingo Kohlschein und ergänzte: "Ich wünsche ihr von Herzen weiter Erfolg. A&W hat Frau Thiels viel zu verdanken."



Der künftige Chefredakteur Joern Kengelbach sagte über seine neue Aufgabe: "Mit der Leitung von A&W Architektur & Wohnen kehre ich zu den Anfängen meiner Berufsausbildung als Architekt zurück und bin gleichzeitig stolz, diesen so renommierten Titel in die Zukunft führen zu dürfen. A&W und Robb Report ergänzen sich als Magazine ideal."



A&W Architektur & Wohnen feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen und wird das ganze Jahr über mit vertriebsstarken und innovativen Extras erscheinen. Die aktuelle Ausgabe 01/2017 verfügt über ein besonders hochwertiges "Art Design Special", persönlich und exklusiv für A&W kreiert vom Designer des Jahres 2017 Alessandro Mendini. Im 4. Quartal 2016 steigerte A&W Architektur & Wohnen die Verkäufe laut IVW-Auflagenstatistik um 1,1% zum Vorjahr auf 79.256 Exemplare und ist damit weiter Marktführer im Segment der hochwertigsten Wohn- und Design-Magazine.



