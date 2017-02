München (ots) -



- Neue Doku-Soap "Das erste Mal: Vater!" - Junge Väter bei den ersten Schritten ins Elterndasein - Ausstrahlung am 8. Februar um 22:15 Uhr bei RTL II



Fußball, wilde Partys und jede Menge Frauen: So sah Tobis (22) Leben aus, bevor die Begegnung mit Lou alles änderte. Aus der Disco-Bekanntschaft wird die Frau für's Leben. Als Lou nach einiger Zeit schwanger wird, zieht Tobi die Partybremse. Er sagt Fußball im Stadion und Saufgelagen mit den Freunden ade, heiratet und nimmt 20 Kilo zu. Nun will er Bewegung in sein Leben bringen und sich bestmöglich auf die Zwillingsmädchen vorbereiten. Welche Strapazen so eine Schwangerschaft mit sich bringt, muss er bald am eigenen Leib erfahren.



Als Tobi (22) seine Louise - genannt Lou - kennenlernt, ist sie nur eine von vielen Frauen. Denn der Fußballfan durchlebt gerade seine wilde Partyzeit. Bis ihr gemeinsamer One-Night-Stand plötzlich alles ändert. Lou wird die Frau an Tobis Seite und wenig später wird sie schwanger - mit Zwillingsmädchen!



Tobi zieht die Partybremse, schreibt Fußball im Stadion und Saufgelage mit den Kumpels ab, heiratet, schaut nun Fußball im Fernsehen und nimmt 20 Kilo zu.



Kinderwagen kaufen, Gipsbäuche modellieren und der schwangeren Lou die Fußnägel lackieren. Die meisten Aufgaben nimmt er mit Humor. Nur nicht diesen einen Ausflug nach Köln. Damit der 22-Jährige nachvollziehen kann, wie unangenehm die Wehenschmerzen für Lou sein werden, schickt sie ihn kurzerhand in einen Wehensimulator. Ein Kater vom Feiern ist nichts gegen die Schmerzen, die Tobi da durchstehen muss...



Knapp fünf Wochen vor der Geburt, wird aus schmerzhaftem Test Wirklichkeit für Lou: die Geburt der Zwillinge wird eingeleitet. Die 19-Jährige möchte sie auf natürlichem Weg zur Welt bringen. Schafft sie es - und schafft es Tobi? Für den mittlerweile 23-Jährigen ein Wechselbad der Gefühle, bis seine beiden Mädchen Delani Jolie und Verena Marie endlich auf der Welt sind.



Drei Mädels, ein Haus auf dem Lande - ist das Tobis Glück? Wie groß ist die Sehnsucht nach einem Bier mit den Kumpels? Ein junger Vater zeigt uns, was es heißt, sein Leben auf den Kopf zu stellen - und das erste Mal Vater zu werden.



Ausstrahlung am 8. Februar um 22:15 Uhr bei RTL II



Über "Das erste Mal: Vater!":



Sie genießen ihr Leben und die Männerabende mit ihren Kumpels. In der Beziehung läuft alles rund und dann das: Die Freundin eröffnet ihnen, dass sie bald Vater werden. Und plötzlich ist nichts mehr wie zuvor. "Das erste Mal Vater!" beleuchtet auf humorvolle Weise werdende Väter und ihre ersten Schritte in einen neuen Lebensabschnitt.



