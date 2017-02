Hannover - Die internationalen Rohölmärkte starten durchaus stark in die neue Handelswoche, so die Analysten der Nord LB.Insbesondere Meldungen in Bezug auf eine härtere außenpolitische Gangart Washington gegenüber Teheran habe den Preisen für die Nordseesorte Brent und das US-Pendant zuletzt beflügelt. Der OPEC-Deal aus dem vergangenen Jahr bleibe aber das marktbestimmende Element. Nun werde es auf die Januarzahlen zur Rohölförderung der Länder, die sich an der Mengenbegrenzung beteiligen würden, ankommen. An den Terminmärkten überwiege scheinbar die Meinung, dass die Rohölmärkte im preislichen Aufwind bleiben würden, was durch einen deutlichen Anstieg bei den relevanten Netto-Long-Positionen zum Ausdruck komme. Allerdings müsse an dieser Stelle vor einer allzu großen Euphorie gewarnt werden. Selbst wenn die offiziellen Produktionszahlen der OPEC - aber auch aus Russland - andeuten würden, dass die Übereinkunft standhalte, bleibe die unkonventionelle Rohölförderung in Nordamerika (und hier insbesondere in den Vereinigten Staaten) ein Risikofaktor.

