Um 5: DAX nach Gewinnmitnahmen schwach - Anleger fahren auf Sicht

Die Investoren wissen aktuell nicht so recht, was sie mit dem politischen Input der vergangenen Tage anfangen sollen. Nach den starken Gewinnen der vergangenen Monate sah das Rezept der meisten Anleger heute deshalb auf breiter Front Gewinnmitnahmen vor. Keine einzige DAX-Aktie im Plus - das spricht Bände.

Fest steht, dass der Nebel in und aus Washington dichter wird. Aber auch der Kampf um die Stimmen im Superwahljahr 2017 in Europa ist längst eröffnet. Es ist zu erwarten, dass der Nebel von nun an eher noch dichter und die Sichtweite geringer werden wird. Anleger fahren daher zunehmend auf Sicht und ihre Risikopositionen runter, die Volatilität am Markt nimmt zu.

