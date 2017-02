Kulmbach - Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär" rät, die Gewinne bei der Aktie von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) laufen zu lassen.Der Stahltitel gehöre am Montag zu den stärksten Aktien im DAX. Im wechselhaften Gesamtmarkt könne die thyssenkrupp-Aktie nach schwachen Tagen wieder in Richtung Jahreshoch klettern. Positive Aussagen zur Entwicklung in der Stahlbranche würden den Aktienkurs beflügeln.

