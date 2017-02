MÜNSTER (dpa-AFX) - Die Kunden der 67 Sparkassen in Westfalen-Lippe haben im vergangenen Jahr rund 3,4 Milliarden Euro auf die Seite gelegt. Die Geldvermögensbildung bei Privatkunden habe damit einen Höchststand erreicht, teilte der Sparkassenverband Westfalen-Lippe am Montag in Münster mit. Im Jahr 2015 hatten die Kunden lediglich 2,7 Milliarden Euro neu auf Sparkonten sowie in Wertpapieren, Bausparverträgen und Lebensversicherungen angelegt.

Hintergrund der Sparbereitschaft sei der Wunsch, Geld für die Altersvorsorge zurückzulegen, sagte der Vizepräsident des Sparkassenverbandes, Jürgen Wannhoff. Zudem seien die Menschen mit Blick auf die Zukunft verunsichert. Geld auf dem Sparbuch könne Sicherheit geben.

Im vergangenen Jahr war die Bilanzsumme der westfälisch-lippischen Sparkassen um 2,6 Prozent auf 127,9 Milliarden Euro gestiegen. Während der Bestand an Kundenkrediten um 2,9 Prozent auf 89,0 Milliarden Euro zulegte, erhöhten sich die Einlagen um 2,4 Prozent auf 93,8 Milliarden Euro./uta/DP/stw

