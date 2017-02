Paris - Der Goldpreis legte 2016 eine Achterbahnfahrt hin, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nach einer Rally zu Jahresbeginn sei das Plus bis zum Jahresende auf rund 8 Prozent zusammengeschmolzen. Der Start in 2017 verlaufe wieder sehr freundlich - eine Parallele zum Vorjahr zeichne sich ab. Vor wenigen Tagen habe der Goldpreis eine wichtige Prüfung bestanden, denn der Unterstützungsbereich zwischen 1.183 und 1.180 US-Dollar, der aus den Tiefpunkten des Jahres 2013 resultiere, sei nicht wieder unterschritten worden.

