Tagesausblick für 7.2.: DAX setzt wieder bei 11.530 Punkte auf. GEA und Walt Disney im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Der Sieg der New England Patriots im Super Bowl verheißt einem Beitrag auf businessinsider.de zufolge eigentlich nichts Gutes für den US-Aktienmarkt. Obwohl sich die Wall Street zum Auftakt in die neue Woche behaupten kann und Deutschland den stärksten Anstieg der Industrieaufträge seit Juli 2014, gingen die Aktienbarometer diesseits des Atlantiks in die Knie. Es sind erneut politische Unsicherheitsfaktoren, welche die Börsen belastet. Neben der Unsicherheit rund um Donald Trumps Kurs werfen viele Investoren bereits ein Blick auf die anstehenden Wahlen in Frankreich. So mussten heute vor allem Automobil (zulieferer) sowie die jüngsten Börsengewinner Commerzbank und ProSiebenSat.1 Federn lassen.

Nach dem freundlichen Wochenschluss legten die Wechselkurse Euro/USD und Euro/britisches Pfund heute wieder eine Pause ein. Der Ölpreis konnte sich derweil ebenfalls auf dem Vorwochenniveau stabilisieren.

Morgen werden wieder einige Geschäftszahlen veröffentlicht.

Weitere Charttechnische Signale finden Sie auf dem kostenlosen Tradingdesk von onemarkets. Probieren Sie es aus unter: tradingdesk.onemarkets.de

Unternehmen im Fokus

Morgen werden unter anderem BP, GEA Group, General Motors und Walt Disney Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vorlegen

Wichtige Termine

Deutschland - Industrieproduktion, Dezember

USA - Handelsbilanz, Dezember

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 11.650/11.680/11.880/12.000/12.400 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.400/11.530 Punkte.

Der DAX® startete schwach in die neue Handeslwoche und kratzt zum Handelsschluss an der Unterkante des mittelfristigen Seitwärstrends 11.530/11.630 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index eine breite Unterstützungszone bis 11.400 Punkte. Auf der Oberseite reicht die Fantasie derzeit nur bis 11.630 Punkte. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke eröffnet weiteres Potenzial bis 11.880 Punkte.

DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 25.02.2016 - 06.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 07.02.2012 - 06.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis/Knock-Out-Barrier in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DAX® Index HU6FJC 22,30 9.300 5,19 31.03.2017 DAX® Index HU7K87 11,33 10.400 10,24 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.02.2017; 17:32 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis/Knock-Out-Barriere in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DAX® Index HU7X54 22,95 13.800 5,09 31.03.2017 DAX® Index HU6JAB 11,96 12.700 9,58 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.02.2017; 17:33 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Optionsscheine finden Sie hier bei onemarkets TV.

Weitere Produkte auf den DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes DAX®-Produkt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 7.2.: DAX setzt wieder bei 11.530 Punkte auf. GEA und Walt Disney im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).