FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag an seine schwache Entwicklung in der vergangenen Woche angeknüpft und knapp über seinem Tagestief geschlossen. Starke Auftragsdaten aus der deutschen Industrie und gute Vorgaben der Überseebörsen beeindruckten die Anleger nicht. Statt dessen standen politische Themen im Fokus. Der deutsche Leitindex beendete den Handel schließlich mit minus 1,22 Prozent auf 11 509,84 Punkten.

Der MDax schloss 1,23 Prozent tiefer auf 22 365,86 Punkten. Der Technologie-Index TecDax büßte 1,33 Prozent auf 1830,21 Zähler ein./ck/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

