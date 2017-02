München (ots) - Geballte Frauenpower am Freitagabend. Die vielfach ausgezeichneten Schauspielerinnen Katja Riemann, Nicolette Krebitz und Sophie von Kessel spielen ebenso einfühlsam wie beherzt leidgeprüfte Frauen, die wieder zueinanderfinden und einander beistehen. Ihr Ziel: zurück ins Rampenlicht - dieses Comeback der Träume schafft das Trio in der Komödie "Freundinnen - Alle für eine" am Freitag, 10. Februar 2017, um 20:15 Uhr im Ersten.



Mit viel Hoffnung geht Karla (Katja Riemann) zum Frauenarzt. Leider ist es nicht die langersehnte, späte Schwangerschaft, sondern das Einsetzen der Menopause, die diagnostiziert wird. Aber es kommt für Karla noch härter: Ihr Ehemann Max (Thomas Huber) wird Vater - erwartet von der Abiturientin Melody (Sinje Irslinger) ein Kind! Diesen Seitensprung kann sie nicht mehr verzeihen, sie packt ihre Sachen und fährt zu einer alten Freundin. Bei Sascha (Nicolette Krebitz), einst Sängerin und Herz der gemeinsamen Girl-Band "ChiX", heult Karla sich kräftig aus. Erst am nächsten Tag merkt sie, dass es ihrer Trösterin noch viel schlechter geht als ihr. Sascha leidet an Brustkrebs und muss bald erneut in die Chemo. Nicht einmal Saschas Sohn Paul (Damian Hardung) weiß etwas davon. Paul lebt mittlerweile im Sportinternat und fühlt sich abgeschoben. Nur Saschas' Freundin Alice (Sophie von Kessel), Karlas verhasste Super-Schwester und einst Dritte im Bunde bei den "ChiX", weiß seit längerem davon. Ihre eigenen Probleme mit Karriere, Ehe und Kindern, die unter einer glänzenden Oberfläche schwelen, möchte sie nun, das erfolgsverwöhnte Fotomodell, erst einmal ihre Angelegenheiten hintanstellen. Jetzt soll sich alles um Sascha drehen! Die will, dass es noch einmal so ist wie früher: ein Revival der "ChiX" an dem Ort ihres größten Erfolgs, dem Club von Veranstalter-Haudegen Roy (Ben Becker). Damit das klappt, müssen die tief zerstrittenen Schwestern Karla und Alice miteinander ins Reine kommen, und auch Sascha muss ein lange gehütetes Geheimnis lüften.



"Freundinnen - Alle für eine" ist eine Produktion von Calypso Entertainment (Produzentin: Brit Possardt) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Regie führte Jan Ruzika. Die Redaktion verantworten Birgit Titze und Sascha Schwingel.



