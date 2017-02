Online-Kundenbasis steigt auf über sechs Millionen

33 aller Darlehensanträge per Smartphone getätigt

4finance Group S.A. (die "Gruppe"), einer der größten Anbieter von mobilen und Online-Verbraucherkrediten in Europa, hat seit Gründung der Gruppe im Jahr 2008 Kredite in Höhe von mehr als vier Milliarden Euro vergeben.

Der im Januar 2017 erreichte Meilenstein folgt auf ein Jahr beschleunigten Wachstums für 4finance, in dem das Unternehmen mehr als 3,5 Millionen Darlehen in 17 Ländern von insgesamt über 1,1 Milliarde Euro vergeben hat, mehr als in jedem Jahr zuvor.

2016 prüfte das Fintech-Unternehmen über 7,7 Millionen Anträge, was die erhebliche Nachfrage nach seinen verbraucherfokussierten und bequemen Produkten demonstriert, und baute seinen international registrierten Kundenstamm auf mehr als sechs Millionen aus.

Millennials machen derzeit 64 des Kundenstamms von 4finance aus und 33 % aller Anträge werden per Smartphone gestellt. Die steigende Nutzung tragbarer Geräte für den Zugang zu Verbraucherdarlehen ist ein zunehmender Trend, der den Erfolg von 4finance aufgrund der Bereitstellung eines einfachen, bequemen und transparenten Zugangs zu Finanzmitteln unterstreicht.

George Georgakopoulos, CEO, kommentierte:

"Dieser Meilenstein für die Gruppe ist ein Beleg für unseren starken Kundenfokus und die Nachfrage nach unserem Angebot. Die Kombination aus unserer ausgereiften Technologie, ausführlichen Datenanalyse sowie dem hohen Grad an Transparenz und Kundenzufriedenheit hilft uns beim Aufbau einer weltweiten Plattform.

Wir entwickeln unseren Service und unsere Produkte kontinuierlich weiter, damit wir der steigenden Kundennachfrage nach bequemen, digital verfügbaren Krediten effektiv begegnen können. Wir sehen auf den 17 Märkten, die wir zurzeit betreuen, ein echtes Wachstumspotenzial und der Meilenstein von vier Milliarden Euro entspricht unserer Position als Europas größter Anbieter von mobilen und Online-Verbraucherkrediten."

4finance ist der größte und am schnellsten wachsende Anbieter von mobilen und Online-Verbraucherkrediten in Europa mit Niederlassungen in 17 Ländern weltweit. Das rasant wachsende Unternehmen, das innovative datengesteuerte Analysen in alle Aspekte seines Geschäfts einfließen lässt, hat bislang Darlehen mit Einmal- und Ratenzahlung sowie Kreditlinien im Wert von mehr als 4 Milliarden Euro vergeben.

4finance bietet ein Portfolio marktführender Marken mit starker regionaler Präsenz, darunter Vivus, SMSCredit und Zaplo. 4finance ist ein verantwortungsbewusster Kreditgeber, der einfache, zweckdienliche sowie transparente Produkte und Dienstleistungen bereitstellt, um der wachsenden Nachfrage der im Rahmen traditioneller Kreditvergaben zunehmend unterversorgten Kunden gerecht zu werden.

4finance wurde im Jahr 2008 gegründet, hat Unternehmenssitze in Riga (Lettland), London (Großbritannien) und Miami (USA) und ist derzeit in Argentinien, Armenien, Bulgarien, der Tschechischen Republik, Dänemark, der dominikanischen Republik, Finnland, Georgien, Lettland, Litauen, Mexiko, Polen, Rumänien, der Slowakei, Spanien, Schweden und den Vereinigten Staaten tätig. Die Gruppe bietet zudem Kredite für Verbraucher und KMU über die TBI Bank an, ihr EU-zugelassenes Bankgeschäft in Bulgarien und Rumänien.

