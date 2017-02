ZÜRICH (Dow Jones)--Nach einer Achterbahnfahrt hat der Aktienmarkt in Zürich den Montag leicht im Minus beendet. Damit schnitt die schweizerische Börse besser ab als die meisten europäischen Nachbarbörsen, während die Vorgaben von der Wall Street mit einem wenig veränderten Stand etwas freundlicher waren. Am Markt herrschte im Vorfeld diverser Unternehmensberichte in der laufenden Woche Zurückhaltung, Teilnehmer beklagten die fehlenden Impulse. Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 8.331 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 42,83 (zuvor: 48,42) Millionen Aktien.

Eine Stütze für den Gesamtmarkt stellten die Pharmawerte, die im Plus tendierten. So stiegen Roche um 0,1 Prozent und Novartis um 0,6 Prozent. Dagegen wurden die beiden großen Bankenwerte verkauft. UBS verloren 1,1 Prozent und Credit Suisse 0,9 Prozent. Die sich abzeichnende Deregulierung des US-Bankensektors könnte europäische Finanzkonzerne ins Hintertreffen geraten lassen, erklärte ein Händler die Minuszeichen. Givaudan stiegen um 0,6 Prozent. Berenberg hatte das Kursziel für den Duftstoffspezialisten zwar gesenkt; mit 1.900 Franken lag es aber immer noch über dem aktuellen Kurs von 1.727 Franken. Die Uhrenwerte tendierten schwächer. Swatch verloren 2,2 Prozent und Richemont 1,8 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2017 11:47 ET (16:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.