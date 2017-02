Liebe Leser,

vielleicht wird Ihnen am Wochenende in Ihrer Tageszeitung eine ganzseitige Anzeige der Deutschen Bank ins Auge gesprungen sein. Die Annonce bestand aus einem "persönlichen" Brief vom Konzernboss John Cryan an die Leser. Cryan entschuldigte sich darin für die zahlreichen Fehltritte der Deutschen Bank in den vergangenen Jahren, die zu kostspieligen Strafverfahren führten. Mal abgesehen von dem Umstand, dass die Reue reichlich spät kommt: Was verspricht sich das Bankhaus eigentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...