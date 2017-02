Lieber Leser,

bei Amazon ticken die Uhren scheinbar anders. Trotz eines starken Schlussquartals geht es für die Aktie in den Keller. Dies liegt vor allem an der abermals sehr vagen Prognose für das laufende Quartal. Da der Online-Versandhändler weiterhin viel Geld investiert, allen voran in den Ausbau seines Video-Streaming-Angebots, wurde ein operativer Gewinn zwischen 250 und 900 Mio. Dollar in Aussicht gestellt. Auf Analystenseite hatte man im Schnitt mit 1,3 Mrd. Dollar gerechnet. ...

