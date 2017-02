Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenbeginn auf breiter Front nachgegeben. Dass die Verluste im wichtigsten Aktienindex SMI dennoch eher gering ausgefallen sind, ist mit dem relativ starken Lauf der schwerkapitalisierten Novartis-Aktien zu erklären. Der Gesamtmarkt habe im Wesentlichen eine Gegenbewegung auf die Gewinne vom vergangenen Freitag vollzogen, hiess es im Handel. Die Richtungssuche geht damit weiter, nachdem sich der SMI bereits in der Vorwoche per Saldo kaum von der Stelle gerührt hatte.

Die Stimmung sei unverändert nervös und angespannt, hiess es weiter. Die protektionistischen Massnahmen der neuen US-Regierung dürften die Anleger auch in den kommenden Tagen weiter verunsichern. Hier lauere durchaus ein Risiko für eine grössere Korrektur an den Aktienmärkten nach dem Rally der vergangenen Wochen.

Bei Börsenschluss notierte der Swiss Market Index (SMI) 0,24% im Minus bei 8'330,93 Punkten und damit rund 10 Zähler über dem am frühen Nachmittag markierten Tagestief. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verlor 0,45% auf 1'324,30 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,21% auf 9'112,56. Von den 30 wichtigsten Titeln standen am Ende 24 im Minus und sechs im Plus.

Die prozentual grössten Einbussen verzeichneten Sonova mit -2,6%. Die Titel des Hörgeräteherstellers wurden von einer ...

