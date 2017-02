Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit Abgaben in die neue Woche gestartet. Der DAX verlor 1,2 Prozent auf 11.510 Punkte. Im Handel wurde auf die anhaltende Unsicherheit verwiesen. Zwar seien die Quartalszahlen in den USA und Europa bislang solide ausgefallen, dieser Trend dürfte sich fortsetzen, hieß es bei AxitTrader. "Gleichzeitig werden aber die protektionistischen Maßnahmen der neuen US-Regierung die Anleger auch in den kommenden Tagen weiter verunsichern", ergänzte Analyst Milan Cutkovic. Es lauere die Gefahr einer größeren Korrektur nach der Rally der vergangenen Wochen.

Für Unbehagen sorgte auch der sich ausweitende Renditespread zwischen deutschen und französischen Staatsanleihen. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten zu Börsenschluss bei 0,36 Prozent, die entsprechenden französischen Titel bei 1,14 Prozent. Hintergrund waren die zunehmenden politischen Unsicherheiten im Vorfeld der französischen Präsidentschaftswahlen im April. Der sich ausweitende Korruptionsskandal um den Konservativen Francois Fillon kommt Marine Le Pen von der rechtsgerichteten Front National zugute.

Auch die Spreads zwischen deutschen und italienischen Anleihen weiteten sich kräftig aus und lagen in der Zwischenzeit bei rund 200 Basispunkten. Anleger erwarten zwar derzeit kein Wiederaufflammen der Schuldenkrise in der Eurozone, die Spread-Ausweitung unterstreicht aber die verstärkt wahrgenommenen politischen Risiken, was auch auf den Bankensektor drückte. Im DAX verloren Commerzbank 2,9 Prozent und Deutsche Bank 1,9 Prozent.

Deutsche See verklagt VW

VW gaben 2,1 Prozent. Der Großkunde Deutsche See hat den Autobauer wegen des Dieselskandals verklagt. "Das könnte ein Vorbild für andere Großkunden werden und das wichtige Flottengeschäft belasten", sagte ein Händler. Für BMW ging es um 1,3 Prozent nach unten - wegen Airbag-Problemen rufen die Münchener in den USA 230.000 Fahrzeuge zurück. Der Autosektor litt zudem unter einer Abstufung auf "Underweight" durch Bank of America-Merrill Lynch.

Auf der Hauptversammlung von Metro warb der Vorstand derweil um Zustimmung für die geplante Aufspaltung des Handelskonzerns. Lebensmittelhandel- und Unterhaltungselektronik könnten eigenständig schneller und fokussierter agieren, als unter dem Dach der bisherigen Metro. Die Aktie profitierte davon nicht und verlor in dem unfreundlichen Umfeld 0,8 Prozent.

Medigene stiegen nach einer Korrektur und anschließenden Konsolidierung um 2,7 Prozent. Die Aktie sei gleich auf zwei Aktien-Portalen im Internet empfohlen worden, aber ohne jegliche Neuigkeit, sagte ein Beobachter. Laut der Webseite von Medigene präsentiert sich das Unternehmen auf der Konferenz "Biotech and Money London" am 7. und 8. Februar.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 94,9 (Vortag: 82,4) Millionen Aktien im Wert von rund 3,61 (Vortag: 2,84) Milliarden Euro. Alle 30 Werte gaben ab.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.509,84 -1,22% +0,25% DAX-Future 11.511,50 -1,29% +0,58% XDAX 11.514,41 -1,27% +0,59% MDAX 22.365,86 -1,23% +0,80% TecDAX 1.830,21 -1,33% +1,02% SDAX 9.701,50 -1,34% +1,91% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,23% 90 ===

