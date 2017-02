Osnabrück (ots) - Grünen-Chef hat Zweifel am Bestand des Unions-"Friedens"



Özdemir sieht Erklärungsbedarf bei CSU-Chef Seehofer - "Einigung aus Not geboren"



Osnabrück. Der Bundesvorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, hat Zweifel am Bestand des "Friedens" zwischen CDU und CSU, die sich auf Angela Merkel als gemeinsame Kanzlerkandidatin geeinigt haben. Als "Partei des Friedens" freue es die Grünen natürlich, wenn "zerstrittene Schwesterparteien zueinander finden", sagte Özdemir der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). Man sei aber gespannt, wie lang dieser Frieden halte, "der ganz offensichtlich aus der Not der Umfragen geboren" sei. "Für Seehofer wird es allerdings schwer, seine einstigen Aussagen von der 'Kapitulation des Rechtsstaates' vergessen zu machen, mit denen er die Politik seiner Kanzlerkandidatin Angela Merkel beschrieb", betonte der Grünen-Chef. Seehofer werde erklären müssen, wie sich die aktuelle Einigung zu den Worten von damals verhalte.



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207