Der französische Präsidentschaftskandidat der Konservativen, François Fillon, hat sich in der Affäre um eine mögliche Scheinbeschäftigung seiner Frau und Kinder entschuldigt. "Es war ein Fehler, ich bedaure es zutiefst, und ich entschuldige mich bei den Franzosen", so Fillon am Montag.

Er wies aber zugleich einen Gesetzesverstoß zurück. Die Beschäftigung seiner Frau und Kinder sei "legal und transparent" gewesen, ihre Bezahlung "vollkommen gerechtfertigt". Er kündigte an, eine Vermögensaufstellung im Internet zu veröffentlichen und will an seiner Kandidatur festhalten. Fillon wird vorgeworfen, über Scheinbeschäftigung seiner Frau im Verlauf von 15 Jahren fast eine Million Euro ausbezahlt zu haben.

Durch die Affäre ist Fillon stark unter Druck geraten und in Umfragen abgestürzt: Gegenwärtig würde er nicht in die Stichwahl einziehen.