Noch siebeneinhalb Monate bis zu Bundestagswahl - nicht mehr viel Zeit für die große Koalition, gemeinsam etwas zu entscheiden. In München sprachen die Parteichefs über Konsequenzen nach dem Berliner Terroranschlag.

Die Zeit ist dieser Tage knapp. Gerade hatten Angela Merkel und Horst Seehofer noch Einigkeit demonstriert und verkündet, dass die Bundeskanzlerin im Wahlkampf selbstverständlich die Unterstützung der Schwesterpartei erhalten werde. Sigmar Gabriel weilte derweil noch bis zum Mittag in Brüssel beim Treffen der EU-Außenminister. Am Montagnachmittag saß das Trio schon wieder in der bayrischen Staatskanzlei zum Koalitionsgipfel zusammen.

Eigentlich treffen sich die Koalitionsspitzen in Berlin, die Treffen gehen in der Regel bis tief in die Nacht. Diesmal waren zwischen Wahlkampfvorbereitung und dem neuen Ministerposten gerade einmal zwei Stunden Zeit für ein Treffen in München angesetzt, um über die Terrorgefahr und die innere Sicherheit zu diskutieren. Über Ergebnisse wurde zunächst nichts bekannt. Allerdings: Auch wenn der Wahlkampf ruft, müssen Union und SPD noch siebeneinhalb Monate regieren.

Beim Treffen wollten die Spitzen der großen Koalition darüber beraten, wie sie die Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber aus Deutschland beschleunigen können. "Wir wissen alle, dass wir bei der Rückführung ...

