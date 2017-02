Werden sich die Anleger vor den Wahlen Mitte März in den Niederlanden und Anfang April in Frankreich zurückhalten? Musterdepotstratege Georgios Kokologiannis sieht deswegen nur noch begrenztes Aufwärtspotential.

Unter verstärkte Beobachtung gestellt habe ich die Reverse-Bonuszertifikate auf den Euro Stoxx 50 (WKN: PB3CJE). Mit diesen speziellen Anlageprodukten habe ich seit Juni vergangenen Jahres renditeträchtig darauf gesetzt, dass der europäische Aktienindex nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial besitzt.

Falls der Euro Stoxx bis Mitte kommenden Monats weiterhin stets unter 3?450 Punkten bleiben sollte, steigt der bisher erreichte Ertrag von knapp elf auf dann rund 15 Prozent. Andernfalls aber droht ein zweistelliges Minus. Und der Abstand zur relevanten Schwelle ist auf unter sieben Prozent geschrumpft.

Sollte das Risiko eines Barrierenbruchs demnächst deutlich zunehmen, werde ich diese Position voraussichtlich vorzeitig verkaufen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Aktienkurse in Europa bis Mitte März nochmal kräftig anziehen, halte ich allerdings für gering.

Vor allem angesichts der am 15. März anstehenden Parlamentswahlen in den Niederlanden dürften sich Investoren mit Neuengagements zurückhalten. Dort liegt die Euro-kritische Freiheitspartei in Umfragen vorn.

Auch die Präsidentenwahl in Anfang April/ Ende Mai in Frankreich dürfte Börsianern schon im Vorfeld Kopfzerbrechen bereiten. Die Chefin der rechtsnationalen Partei Front ...

