Bonn (ots) - Am Jahrestag der Unterzeichnung der Verträge von Maastricht erlebt die Europäische Union eine der größten Krisen ihrer Geschichte. Die Liste der Probleme ist lang: Brexit, Euromisere, Migration, Schulden, Spaltung zwischen Nord und Süd, Ost und West, Erfolg der Rechtspopulisten. Und jetzt auch noch der neue US-Präsident Donald Trump: Seit dem Machtwechsel kühlt das Verhältnis zwischen EU und USA merklich ab.



Ist Trumps Einstellung gegenüber der EU Wasser auf die Mühlen europäischer Rechtspopulisten? Hilft die EU-Skepsis Europas Politikern, zu mehr Einigkeit zu finden? Wie muss sich die Europäische Union reformieren, um zukunftsfähig zu werden?



Moderatorin Anke Plättner diskutiert mit:



- Armin Paul Hampel, AfD, Parteivorsitzender Niedersachsen - Marieluise Beck, B'90/Grüne - Boris Kálnoky, freier Journalist - Alison Smale, New York Times



