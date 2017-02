Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Agrana +0,19% auf 103, davor 5 Tage im Minus (-15,39% Verlust von 121,5 auf 102,8), UBM 0% auf 32,7, davor 3 Tage im Plus (3,58% Zuwachs von 31,57 auf 32,7), Semperit -0,85% auf 29,8, davor 3 Tage im Plus (3,32% Zuwachs von 29,09 auf 30,05), DO&CO -0,93% auf 58,8, davor 3 Tage im Plus (2,33% Zuwachs von 58 auf 59,35), ATX -0,69% auf 2711,99, davor 3 Tage im Plus (2,03% Zuwachs von 2676,43 auf 2730,77). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Unimicron Technology Corp (bester mit 4,71%), VISA (bester mit 4,59%), American Express (bester mit 2%), Amgen (bester mit 4,98%), Amazon (schlechtester mit -3,54%), Andritz (schlechtester mit -1,87%), Jumbo SA (bester mit 4,52%), BWT (schlechtester mit -2,13%), Chevron...

