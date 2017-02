Der Chef der chinesischen Handelsplattform Alibaba, Jack Ma, hat eindringlich vor einer Eskalation der wirtschaftlichen Spannungen zwischen China und USA gewarnt. "Wenn der Handel stoppt, beginnt der Krieg", sagte Ma bei der Eröffnung einer Unternehmens-Zweigstelle in Australien.

"Wir müssen aktiv beweisen, dass der Handel den Menschen hilft zu kommunizieren", so der Vorsitzende des Amazon-Konkurrenten weiter. Handel müsse fair, transparent und integrativ sein, so Ma. "Beim Handel geht es auch um den Austausch von Werten." Die Beziehungen zwischen den USA und China sind seit dem Amtsantritt von Donald Trump stark gespannt, da dieser Handelsverträge neu aushandeln möchte und Zweifel an der Ein-China-Politik seines Landes geweckt hat.